La sonda Psyche della Nasa ha acquisito nuove immagini di Marte durante il sorvolo effettuato il 15 maggio scorso a soli 4500 chilometri dalla superficie del pianeta. La sequenza di fotografie, trasformata in un suggestivo time-lapse, documenta l’avvicinamento e l’allontanamento della sonda, mostrando dettagli della superficie marziana e offrendo anche un’importante prova generale in vista dell’arrivo all’asteroide 16 Psyche, previsto nel 2029.

Le immagini sono state acquisite dalla camera multispettrale di bordo, progettata per osservare l’asteroide a diverse lunghezze d’onda. All’inizio della sequenza Marte appare come una sottile falce illuminata dal Sole, con la luce che si diffonde attraverso l’atmosfera. Con il progressivo avvicinamento della sonda, il disco marziano riempie il campo visivo e rivela numerosi dettagli della superficie, tra cui crateri modellati dal vento, la calotta polare australe e il grande cratere Huygens, caratterizzato da una struttura a doppio anello. Il time-lapse restituisce così una prospettiva insolita del Pianeta Rosso, resa possibile dalla particolare traiettoria seguita dalla sonda.

Il flyby, che ha permesso a Psyche di aumentare la propria velocità e correggere la traiettoria verso la fascia principale degli asteroidi, ha rappresentato anche l’occasione per testare tutti gli strumenti scientifici di bordo. Tutti hanno funzionato come previsto, consentendo di verificare anche la calibrazione e la sensibilità della camera alla luce diffusa. Nel corso della prova, la camera è riuscita anche a individuare da grande distanza le due piccole lune di Marte, Phobos e Deimos, un risultato che sarà utile quando la sonda cercherà eventuali satelliti naturali dell’asteroide 16 Psyche. Per perfezionare ulteriormente lo strumento, le immagini raccolte dalla sonda vengono confrontate con quelle ottenute da altre missioni in orbita attorno a Marte, tra cui la sonda europea Mars Express. In una delle osservazioni coordinate, le due sonde hanno fotografato la stessa regione, Noachis Terra, a meno di due ore di distanza. Sebbene da quote e angolazioni molto differenti, il confronto dei dati consentirà agli scienziati di affinare le prestazioni della camera e garantirne la massima precisione durante la futura esplorazione dell’asteroide.

Lanciata il 13 ottobre 2023, Psyche è diretta verso l‘omonimo asteroide metallico, probabilmente il nucleo esposto di un antico planetesimo, uno dei mattoni fondamentali da cui si sono formati i pianeti rocciosi del Sistema Solare. L’incontro è previsto nell’estate del 2029.

Nel time-lapse, la falce crescente di Marte con l’avvicinarsi della missione Psyche. ⬇️

In apertura: la sequenza mostra il Pianeta Rosso apparire progressivamente sempre più grande nel campo visivo della camera multispettrale mentre la sonda si avvicina per la manovra di assist gravitazionale. Poco dopo, durante il flyby, Marte riempie completamente l’inquadratura, permettendo l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione della superficie. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/Asu.