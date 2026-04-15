👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Non è il racconto di un passato remoto, ma la cronaca di quanto avvenuto nella tarda primavera del 2024, rivelata dagli scienziati durante la 57a Lunar and Planetary Science Conference 2026.

Grazie alla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, i ricercatori hanno potuto analizzare un evento che conferma come il nostro satellite sia un mondo tutt’altro che statico.

Non si tratta di una scoperta che rivoluziona ciò che sappiamo sul nostro satellite, ma di un caso particolarmente ben osservato di un processo che sulla superficie lunare avviene ancora oggi.

Il vero valore scientifico di questo evento è che i ricercatori hanno a disposizione immagini ad alta risoluzione scattate prima e dopo l’impatto, una circostanza rara che permette di ricostruire con molta precisione la geometria del cratere, la distribuzione del materiale espulso, la cancellazione o il degrado dei piccoli crateri preesistenti e le trasformazioni subite dalla regolite, cioè lo strato di polveri e frammenti che ricopre il suolo lunare.

Questo tipo di osservazione non racconta una Luna improvvisamente diventata più “attiva” ma racconta, piuttosto, la nostra crescente capacità di misurare e interpretare la sua attività ordinaria.

Gli impatti fanno parte della normalità fisica del satellite terrestre. A differenza della Terra, infatti, la Luna è priva di atmosfera capace di frenare o distruggere i meteoroidi in arrivo e per questo la sua superficie conserva in modo molto più evidente le tracce delle collisioni spaziali.

In molti casi, inoltre, l’energia liberata dall’impatto è così elevata da vaporizzare sia parte del corpo impattante sia parte del materiale superficiale, modificando il terreno in modo rapido e profondo. Studiare crateri recenti significa, quindi, osservare quasi in diretta i processi che modellano ancora oggi il paesaggio lunare.

Negli ultimi giorni questa realtà è emersa anche in un altro contesto. Durante il volo di Artemis II attorno alla faccia nascosta della Luna, l’equipaggio ha osservato alcuni lampi sulla superficie, interpretati come impatti di meteoroidi avvenuti in tempo reale. È un elemento importante non perché renda il racconto più spettacolare, ma perché mostra con immediatezza che i crateri lunari non appartengono soltanto al passato remoto del sistema solare: sono il segno visibile di un ambiente che continua a essere modellato da collisioni provenienti dallo spazio.

Ed è proprio qui che il nuovo cratere osservato nel 2024 acquista un significato che va oltre la semplice curiosità astronomica: gli scienziati studiano i crateri lunari non solo per ricostruire la storia geologica del satellite, ma anche per capire quali condizioni dovranno affrontare gli esseri umani quando torneranno a vivere e lavorare sulla Luna.

Analizzare la dispersione degli ejecta, la frequenza degli impatti, il comportamento della polvere e gli effetti delle collisioni sulla superficie significa raccogliere informazioni essenziali per progettare basi, rover, infrastrutture e sistemi di protezione per gli astronauti. Questi dati sono indispensabili anche per stimare il livello di rischio a cui sarebbero esposti habitat, veicoli e astronauti in una futura presenza stabile sulla superficie lunare. In altre parole, questi studi contribuiscono a valutare la futura vivibilità dell’ambiente lunare e la possibilità di rendere sostenibile una presenza umana stabile oltre la Terra.

La scoperta, dunque, non ci dice che la Luna è diventata improvvisamente più pericolosa. Ci dice qualcosa di più utile: che stiamo imparando a interpretarla meglio. Ogni nuovo cratere, ogni lampo da impatto, ogni variazione osservata nella regolite aggiunge un tassello alla comprensione di un mondo che dovrà essere non solo esplorato, ma anche abitato.

Immagine: il team Lunar Reconnaissance Orbiter Camera ha scoperto un nuovo cratere formatosi da quando il Lunar Reconnaissance Orbiter è entrato in orbita, identificabile nell’immagine sovrastante dai suoi chiari raggi di ejecta (materiale espulso). Crediti: Nasa/Gsfc/Arizona State University