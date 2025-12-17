«Le porte dell’Agenzia Spaziale Italiana saranno sempre aperte ai giovani. Appassionatevi!». Così il presidente Asi Teodoro Valente ha accolto una sala piena di studenti in occasione della 5° Giornata Nazionale dello Spazio. Ragazzi provenienti da più paesi d’Italia hanno partecipato agli eventi organizzati nell’Auditorium “Luigi Broglio” dedicato alla ‘mente’ del Progetto San Marco.

Ascoltiamoli!

Il 15 dicembre 1964 con il lancio del primo satellite San Marco l’Italia è diventata il terzo Paese a condurre in orbita un proprio satellite.

Crediti video: Asi