Imap (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), la missione della Nasa che traccerà i confini dell’eliosfera, a poche settimane dal lancio, avvenuto lo scorso 24 settembre 2025, ha già raggiunto un traguardo significativo: ha catturato la ‘prima luce’, locuzione con cui gli astronomi indicano il momento in cui uno strumento effettua le prime osservazioni o misurazioni dopo il lancio.

Si tratta di una fase critica, perché conferma che gli strumenti funzionano correttamente nello spazio e che la missione è pronta a iniziare la raccolta di dati scientifici. I dieci strumenti a bordo della sonda hanno iniziato a raccogliere dati preziosi e coerenti per studiare l’eliosfera — una gigantesca bolla creata dal vento solare che racchiude l’intero sistema solare — e come essa interagisce con il vicinato galattico locale. In particolare, tre dei suoi strumenti – Imap-Lo, Imap-Hi e Imap-Ultra – misurano particelle prive di carica, chiamate Ena (Energetic Neutral Atoms), messaggeri cosmici che si formano al bordo dell’eliosfera e consentono agli scienziati di capire come questa regione interagisce con il mezzo interstellare.

La destinazione di Imap è il punto di Lagrange L1, una posizione nello spazio situata tra la Terra e il Sole, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Durante il viaggio verso L1, Imap ha rivolto i suoi strumenti verso la Terra e ha osservato gli Ena generati dal campo magnetico terrestre. Queste particelle di origine terrestre superano di gran lunga in numero di quelle provenienti dall’eliosfera: per questa ragione la sonda sarà posizionata nel punto L1: da lì, avrà una visuale libera per osservare gli Ena provenienti dai confini dell’eliosfera e monitorare il vento solare senza interferenze.

Imap arriverà al punto L1 all’inizio di gennaio e inizierà la raccolta operativa di dati il 1° febbraio 2026. Da quella posizione privilegiata, aprirà una nuova finestra sulla comprensione dell’ambiente interstellare e sul ruolo del vento solare nella protezione del nostro sistema planetario. Oltre a mappare la bolla solare, Imap studierà, infatti, il flusso continuo di particelle cariche provenienti dal Sole. Cinque strumenti della missione alimenteranno il sistema I-ALiRT (Active Link for Real-Time), progettato per fornire circa mezz’ora di preavviso agli astronauti e ai satelliti in caso di eventi di meteo spaziale potenzialmente pericolosi. Questa capacità è cruciale per la sicurezza delle future missioni umane nello spazio.

Immagine in alto: Una rappresentazione artistica della sonda Imap (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) della Nasa. Crediti: Nasa/Princeton/Patrick McPike.