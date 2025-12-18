👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Nasa ha nuovamente un Amministratore, il 15° dalla sua fondazione nel 1958: il Senato degli Stati Uniti ha confermato ieri la nomina di Jared Isaacman, l’imprenditore americano che ha finanziato la missione Polaris Dawn e vi ha preso parte in qualità di comandante.

Isaacman era stato designato per questo ruolo dall’amministrazione Trump ai primi dello scorso mese di novembre, ma per assumere effettivamente l’incarico è stata necessaria la conferma del Senato; i voti favorevoli sono stati 67. La votazione conclude un lungo percorso, iniziato un anno fa: infatti, l’imprenditore era stato già proposto per la carica nel dicembre 2024, ma poi l’amministrazione Trump aveva revocato la nomina lo scorso 31 maggio.

Isaacman ha preso parte a due missioni spaziali private svolte a bordo delle capsule Crew Dragon di SpaceX: Inspiration4, a settembre 2021, e appunto Polaris Dawn, a settembre 2024.

Ambedue le missioni hanno stabilito dei primati: Inspiration4 è stata la prima missione privata su una Crew Dragon, mentre Polaris Dawn ha raggiunto diversi record, tra cui la massima altitudine in una missione con equipaggio dai tempi dell’Apollo 17 nel 1972 e lo svolgimento della prima passeggiata spaziale privata. A ‘camminare’ nello spazio, a settembre 2024, è stato proprio Isaacman quando la capsula si trovava a circa 700 chilometri di altitudine dalla Terra.

L’imprenditore prenderà il posto di Sean Duffy, capo del Dipartimento dei Trasporti Usa che negli ultimi cinque mesi ha guidato la Nasa ad interim.

In alto: Jared Isaacman (Crediti: Polaris Program / John Kraus)