Lancio di successo per Starship decollato da Boca Chica in Texas, quando in Italia erano le ore 1:30 del mattino. Il massiccio Super Heavy si è alzato in volo grazie alla spinta di tutti i suoi 33 motori Raptor, confermando gli obiettivi previsti per il decimo test.

L’ascesa è stata seguita da una manovra hot-staging, con lo stadio superiore di Starship che, a sua volta, ha acceso i suoi sei motori Raptor per separarsi da Super Heavy e continuare il volo verso lo spazio.

L’attesa è stata segnata da due rinvii e dal rilascio della licenza di volo da parte della Federal Aviation Amministration.

Nella fase di rientro critico, Starship è stato in grado di raccogliere dati sulle prestazioni del suo scudo termico e sulla struttura. Arrivato al suo punto di discesa nell’Oceano Indiano, ha eseguito con successo un lancio di atterraggio e ha completato il test di volo con un morbido splashdown.

Il successo del test di volo è una buona notizia anche per l’Italia che ha firmato un accordo con Space X per payload italiani da far volare nelle prossime missioni commerciali di Starship verso Marte.