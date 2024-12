Tutto pronto, o quasi, per il lancio inaugurale di New Glenn, il razzo riutilizzabile di Blue Origin dedicato a John Glenn, il primo americano a orbitare intorno alla Terra. L’azienda di Jeff Bezos ha comunicato che la missione Ng-1, il volo inaugurale del nuovo razzo alto 98 metri, è prevista ancora entro la fine di quest’anno, senza però fornire una data certa. Blue Origin è infatti in attesa della licenza da parte della Federal Aviation Administration (Faa) che approvi un test finale e il successivo lancio di debutto.

Il decollo del New Glenn è previsto dal complesso di lancio 36 di Blue Origin presso la Space Force Station di Cape Canaveral.

Intanto vengono completati gli ultimi preparativi per il razzo.

Il suo carico utile, il Blue Ring Pathfinder, verrà integrato nel veicolo di lancio dopo un test di accensione statica del primo stadio, che non è ancora avvenuto in attesa della approvazione Faa.

Progettato per un minimo di 25 voli, il primo stadio è l’unico componente riutilizzabile del razzo ed è alimentato da sette motori BE-4 sviluppati da Blue Origin, i più potenti motori a combustione stadiata alimentati a ossigeno liquido e gas naturale liquefatto che abbiano mai volato. Il secondo stadio del veicolo è invece alimentato da due motori BE-3U, a ossigeno liquido e idrogeno liquido.

Il carico utile di questa missione, il Blue Ring Pathfinder, è stato sviluppato dall’unità In-Space Systems di Blue Origin e testerà le tecnologie chiave del veicolo di trasferimento orbitale Blue Ring. Questo è finalizzato a consegnare i satelliti alle orbite desiderate e ospitare i carichi utili non più operativi. Grazie a 13 porte, Blue Ring è in grado di ospitare 3.000 chilogrammi di carico utile, compreso un carico utile di 2.500 chilogrammi sul ponte superiore del veicolo.

Il Blue Ring Pathfinder non era, tuttavia, il carico utile originale del primo lancio di New Glenn. Piani precedenti prevedevano che questo debutto avrebbe lanciato la coppia di piccoli satelliti chiamata Escapade, missione Nasa destinata a Marte per studiare l’interazione della magnetosfera del pianeta con il vento solare.

All’inizio di settembre, tuttavia, la Nasa ha cambiato i piani perché temeva che il razzo di Blue Origin non sarebbe stato pronto in tempo per la finestra di lancio di metà ottobre. La Nasa prevede ora di lanciare Escapade nella primavera del 2025 con un altro New Glenn.

Il nuovo razzo di Blue Origin sarà in grado di lancerà carichi utili per un peso più di 13 tonnellate metriche in orbita geostazionaria e 45 tonnellate metriche in orbita terrestre bassa. Questo grazie a una carenatura per i carichi utili alta 7 metri e un volume doppio rispetto alle carenature più piccole.

Immagine in evidenza: Il Blue Ring Pathfinder è attaccato al suo adattatore di carico utile e circondato dalla carenatura del razzo New Glenn che lo lancerà. Crediti: Blue Origin