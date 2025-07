👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Con lo Space Summit, che si tenne a Siviglia nel 2023, il consiglio dell’Esa si era posto tra gli obiettivi quello di sostenere le ambizioni dell’Europa sul trasporto spaziale e l’esplorazione umana e robotica. Un disegno ben definito poi trasfuso nell’Esa 2040 Strategy, all’attenzione della prossima Conferenza Ministeriale dell’Esa (CM25) in programma il 26 e 27 novembre a Brema, in Germania.

A tale scopo, durante il Summit, il Consiglio aveva promosso l’European Launcher Challenge, una gara d’appalto per trovare candidati validi per i futuri servizi di trasporto spaziale. La gara è articolata in due fasi; la prima si è conclusa con la selezione di cinque aziende: le tedesche Isar Aerospace e Rocket Factory Augsburg, la francese Maiaspace filiale di ArianeGroup, la britannica Orbital Express Launch e la spagnola PLD Space. La valutazione effettuata ha tenuto conto delle capacità tecniche, commerciali e di sostenibilità, del tipo di mercato a cui le soluzioni si rivolgono e della conformità alle norme sugli appalti.

Le cinque aziende selezionate potranno ora aggiudicarsi contratti per due componenti.

Componente A: servizi di lancio per Esa da erogare nel periodo 2026-2030.

Componente B: dimostrare la capacità di aggiornamento del servizio di lancio, con almeno una dimostrazione in volo.

L’Esa ha stanziato un massimo di 169 milioni di euro a candidato per coprire tutte le attività delle componenti A e B.

Con la scelta dei candidati, inizia ora la fase di dialogo tra le aziende selezionate e gli Stati Membri dell’Esa interessati a consolidare l’European Launcher Challenge. Dopo aver visionato la documentazione legale e i termini di finanziamento legati alle fasi del progetto, gli Stati Membri si impegneranno a erogare i finanziamenti durante il Consiglio Ministeriale. La seconda fase della gara d’appalto si aprirà dopo il CM25 con la firma dei contratti.

Immagine di copertina: logo dell’European Launcher Challenge – Crediti: Esa