Durante un test propedeutico al decimo lancio sperimentale di Starship, che Space X sta conducendo per garantire la massima funzionalità e sicurezza, c’è stata un’esplosione alla parte superiore del razzo. Lo riporta l’azienda spaziale stessa con un comunicato apparso sul social network X.

I dettagli dell’accaduto non sono stati ancora divulgati, ma dopo 90 minuti in cui il test si stava svolgendo senza problemi, è esploso l’upper stage.

Al di là dell’aspetto scenico della grande palla di fuoco che si è sprigionata a causa del carburante, l’incidente non ha avuto alcuna conseguenza. Il test del prototipo di Starship, dal nome industriale ‘Ship 36’, è avvenuto all’interno di un’area di sicurezza intorno al sito di Masseys, non lontano dalla più nota Starbase, seguendo le procedure concordate con le autorità locali. Nessun problema anche per il personale che ha eseguito il test.

Dalle prime valutazioni, le cause potrebbero essere riconducibili al serbatoio principale in cima al velivolo, poiché poco prima dell’esplosione è comparsa una nuvola di condensa sulla punta del razzo.

SpaceX è al lavoro per chiarire fin nei minimi dettagli cosa abbia potuto innescare il problema. L’azienda ha già in programma altri test su Starship per l’immediato futuro.

Crediti foto: SpaceX