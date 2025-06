👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Quando mettiamo gli occhiali da Sole, le lenti scure non solo attutiscono la luce ma, in base al loro colore, cambiano anche le tinte di ciò che osserviamo, facendo così risaltare diversi aspetti di uno stesso oggetto. Questo è più o meno ciò che ha fatto il telescopio Hubble, il quale nel 2023 ha immortalato di nuovo della galassia Ngc 1385 utilizzando dei filtri diversi rispetto alla precedente fotografia, scattata nel 2021. Ngc 1385 è una galassia a spirale barrata situata nella costellazione della Fornace, a circa 30 milioni di anni luce di distanza dalla Terra.

Mentre nella precedente osservazione (a sinistra), l’immagine di Ngc 1385 era dominata da colori freddi di tinta blu, nella nuova fotografia (in alto) risaltano invece sfumature molto più accese dal tono rosso e rosato. La grande differenza cromatica tra le due immagini non è solo una scelta creativa, bensì una conseguenza dei numerosi e differenti tipi di filtri specializzati che Hubble può utilizzare per le sue osservazioni.

Hubble, infatti, può usufruire di filtri a banda larga o a banda stretta, potendo così scegliere se fare entrare nel telescopio una gamma più estesa di lunghezze d’onda della luce, nel primo caso, oppure lunghezze d’onda molto specifiche, nel secondo. La possibilità di sondare parti estremamente dettagliate dello spettro elettromagnetico è molto utile agli astronomi, fornendo a loro informazioni più nitide per comprendere meglio i processi fisici e gli ambienti degli oggetti che studiano. Questi dati dettagliati si riferiscono ad esempio alla temperatura e alla pressione dell’oggetto celeste osservato.

Le immagini di Ngc 1385 sono state scattate con la Wide Field Camera 3 di Hubble, che viene spesso definita la macchina fotografica da lavoro del telescopio grazie alla sua affidabilità e versatilità.

Descrizioni immagini: La galassia spirale barrata Ngc 1385 immortalata da Hubble nel 2023 (in evidenza) e nel 2021 (nell’articolo). Crediti: Esa/Hubble & Nasa, R. Chandar, J. Lee – Phanghs-Hst.