Come si può sapere quanta acqua è presente nel terreno di un campo agricolo senza toccarlo?

Una delle tecnologie che lo rende possibile è il radiometro a microonde, uno strumento capace di misurare l’umidità della Terra dallo spazio.

Il radiometro a microonde è uno strumento di osservazione della Terra che rileva la radiazione elettromagnetica naturalmente emessa dalla superficie terrestre.

A differenza di radar e lidar, non invia alcun segnale: è un sensore passivo, che si limita a osservare le microonde provenienti dal pianeta, anche attraverso le nuvole e in quasi tutte le condizioni meteorologiche.

Ogni corpo con una temperatura superiore allo zero assoluto emette una piccola quantità di radiazione elettromagnetica. Anche il suolo terrestre emette naturalmente microonde, ma l’intensità di questo segnale varia in base alla quantità di acqua presente.

Misurando queste emissioni, il radiometro a microonde può quindi stimare l’umidità del terreno, la salinità degli oceani e altre proprietà della superficie terrestre.

Questa tecnologia è utilizzata ad esempio dalla missione Smos di Esa, i cui dati vengono impiegati per studiare il ciclo dell’acqua e gli scambi tra superficie terrestre e atmosfera, migliorando le previsioni meteorologiche e il monitoraggio dei periodi di siccità.



L’acqua è uno degli elementi chiave per comprendere il funzionamento del clima terrestre.

I radiometri a microonde permettono di osservare come si distribuisce tra atmosfera, oceani e continenti, fornendo informazioni essenziali per l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e lo studio dei cambiamenti climatici.