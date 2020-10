Come tanti altri scatti di Hubble, questo angolo di cosmo immortalato dal telescopio spaziale Nasa-Esa sembra una piccola opera d’arte. Oggetto del ritratto è J025157.5+600606, una nursery stellare appartenente alla classe dei cosiddetti globuli gassosi in evaporazione.

Questi oggetti celesti si formano quando le stelle appena nate, ancora avvolte nella nube di gas molecolare da cui hanno origine, iniziano a emettere una radiazione in grado di ionizzare l’idrogeno presente nelle vicinanze. Il fenomeno crea una grande bolla calda di gas ionizzato, che a sua volta forma globuli scuri e compatti di polvere e gas. I globuli gassosi nati in queste particolarissime culle stellari sono detti ‘in evaporazione’ perché i gas che li compongono si possono lentamente aggregare in stelle con bassa massa.

Nella nuova immagine immortalata da Hubble è ben visibile il confine tra la bolla di gas caldo ionizzato e i globuli gassosi più freddi: si tratta del profilo di colore viola-blu, che conferisce a questa culla stellare uno speciale tocco di mistero.