Colorare un’immagine per mostrare i cambiamenti di un territorio. E’ ciò che è stato fatto con le immagini di Sentinel-1, una serie di satelliti del programma Copernicus di Esa che si occupa del monitoraggio dell’ambiente marino, in particolare le zone ghiacciate.

L’immagine mostra il lago Alakol, nella parte orientale del Kazakistan, al confine con la Cina. L’intera area è stata inserita dall’Unesco nel 2013 nella Rete mondiale di riserve della biosfera ed è protetta dalla Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). È, infatti, un’importante tappa migratoria e area di nidificazione per una varietà di uccelli acquatici, tra cui il pellicano dalmata e il fenicottero maggiore.

Sebbene i radar dei satelliti forniscano foto in bianco e nero, questa è il prodotto della combinazione di tre immagini, in falsi colori, acquisite a distanza di un mese nel 2025: blu per marzo, verde per aprile e rosso per maggio. La sovrapposizione evidenzia i cambiamenti durante i mesi, dove in bianco e grigio non si è rilevata alcuna variazione.

Alakol significa ‘lago multicolore’ e in questa immagine il lago è visibile nell’angolo in basso a sinistra; le tonalità di blu e verde mostrano le variazioni della superficie ghiacciata durante il periodo di acquisizione. Poiché questo lago salato è solito ghiacciare in inverno, appare prevalentemente blu in quanto, durante l’acquisizione di marzo, la superficie non si era ancora sciolta.

A nord ovest di Alakol ci sono due laghi più piccoli e meno profondi, il lago salato Koshkarkol e Sasykkol, quest’ultimo lago d’acqua dolce; la varietà di colori giallo, rosa e magenta del terreno circostante denota le variazioni della vegetazione durante i mesi di osservazione.

A ovest, all’estremità dell’immagine, si intravedono dei terreni agricoli.

In basso sulla destra, oltrepassato il confine del Kazakistan, si vede il lago Aibi o Ebinur, in Cina. Questo lago salato si è ridotto drasticamente nel corso degli anni e i colori vivaci nella parte settentrionale del bacino mostrano il terreno privo di acqua durante i mesi del rilevamento.

A ovest di questo lago, appare la valle di Bortala, un mosaico di fattorie dove i colori evidenziano i diversi tipi di colture.

Crediti immagine: Esa