Lanciata Fram2, missione gestita da SpaceX che ha l’obiettivo di sorvolare i poli terrestri. Si tratta di una missione completamente privata e l’equipaggio è composto da quattro astronauti civili: il comandante della missione Chun Wang, Jannicke Jane Mikkelsen, comandante del veicolo, Rabea Rogge, pilota ed Eric Philips, responsabile medico.

Gli astronauti, a bordo della capsula Crew Dragon Resilience, hanno spiccato il volo con un razzo Falcon 9 quando in Italia erano le 3:46 del 1° aprile. L’equipaggio sarà il primo a viaggiare su questa orbita e la missione prende il nome dalla nave che permise di raggiungere le regioni dell’Artico e dell’Antartide.

Fram2 trasporta un totale di 22 esperimenti che l’equipaggio condurrà durante la missione, tra cui uno dedicato alla coltivazione di funghi e uno strumento in grado di effettuare radiografie in orbita.

Altri esperimenti saranno dedicati agli effetti della microgravità sul sistema muscolo-scheletrico umano durante i voli spaziali. Fram2 dovrebbe durare tra i tre e i cinque giorni e si concluderà con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico – il primo per una missione con equipaggio di SpaceX. Finora, infatti, tutti i voli con astronauti dell’azienda sono rientrati al largo della Florida, ma ora SpaceX ha deciso di spostare i rientri sulla costa occidentale per ridurre al minimo il rischio che eventuali detriti della capsula Dragon possano causare danni o ferire qualcuno durante la discesa verso la Terra.

Al momento dell’ammaraggio è previsto un ultimo esperimento scientifico: l’equipaggio, infatti, non riceverà l’assistenza medica e alla mobilità normalmente fornita agli astronauti dopo un viaggio nello spazio, per studiare come i loro corpi reagiscono autonomamente nel riadattarsi alla gravità.

In alto: gli astronauti di Fram2 – da sinistra, Eric Philips, Rabea Rogge, Jannicke Mikkelsen e Chun Wang (Crediti: SpaceX)