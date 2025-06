👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Sono passati ormai venti anni dal lancio della sonda spedita nel 2005 dalla Nasa per orbitare attorno a Marte, uno strumento di supporto fondamentale per l’esplorazione e lo studio del Pianeta Rosso.Con i suoi cinque strumenti scientifici, l’Mro osserva la superficie marziana in altissima risoluzione, cercando acqua o ghiaccio; ci indica anche i siti di atterraggio più adatti per lander e rover, per i quali poi svolge un ruolo di ponte radio con i tecnici della Terra che possono così pilotarli in superficie e istruirli per ricerche ed esperimenti scientifici.A dispetto dei tanti anni di servizio svolti, la Nasa conta di avvalersi ancora dell’Mro almeno fino allae per questo ha recentemente applicato delle modifiche al software della sonda robotica per aumentarne le potenzialità. Gli ingegneri infatti hannocon nuovo set di istruzioni, per consentirle died esporre direttamente alla superficie sottostante gli strumenti scientifici montati sulla parte superiore. Lo scopo è quello di farli lavorare in condizioni migliori, aumentandone le prestazioni.Il Mars Reconaissance Orbiter fino a oggi non poteva girarsi oltre i 30°, offrendo una potenzialità osservativa notevole, ma non ai livelli massimi ottenibili. Con l’aggiornamento appena installato ora può girarsi quasi completamente a testa in giù, pur mantenendo i pannelli fotovoltaici rivolti verso il Sole e l’antenna ad alto guadagno puntata in direzione della Terra. La rotazione espande soprattutto le capacità del radar Sharad , strumento primario fornito dall’e costruito nel nostro Paese da Alenia Spazio, oggi, che può scandagliare il sottosuolo di Marte fino a un chilometro di profondità, distinguendo tra sabbia, roccia e ghiaccio.