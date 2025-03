Isar Aerospace ha completato i test del suo razzo Spectrum ed è pronta a effettuare il suo primo lancio orbitale già domani 20 marzo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione – valida fino a fine mese – dall’Autorità Norvegese per l’Aviazione Civile. La società tedesca non ha ancora comunicato l’orario esatto, ma il decollo avverrà dallo spazioporto di Andøya, nel nord della Norvegia, segnando un importante passo avanti per l’industria aerospaziale europea.

Alto 28 metri e con un diametro di 2 metri, Spectrum è un vettore leggero a due stadi in grado di portare fino a una tonnellata in orbita terrestre bassa (Leo) e 700 chilogrammi in orbita eliosincrona (Sso). Il lancio, battezzato ‘Going Full Spectrum’, è un volo di prova senza carichi utili a bordo, con l’obiettivo principale di testare ogni componente e sistema del veicolo. Questo test sarà il primo tentativo di lancio orbitale verticale da un paese europeo, esclusa la Russia. E rappresenta un passo fondamentale per Isar Aerospace e per l’Europa che mira a rafforzare la propria indipendenza e competitività nell’accesso allo spazio.

In apertura: Il primo razzo Spectrum di Isar Aerospace sulla piattaforma dello spazioporto di Andøya, nel nord della Norvegia, in vista del lancio previsto per il 20 marzo. Crediti: Isar Aerospace