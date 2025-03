Il telescopio spaziale Hubble continua a regalarci immagini spettacolari dell’Universo: in questa foto, ci svela la bellezza della galassia Ngc 4536, situata a circa 50 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine. Si tratta di una galassia a spirale intermedia, caratterizzata da un’intensa attività di formazione stellare. Le sue braccia si estendono nello spazio, punteggiate da ammassi blu brillanti di giovani stelle e vivaci chiazze rosa di gas di idrogeno ionizzato, che risplendono tra le oscure bande di polvere, nubi e gas.

Classificata come galassia starburst, Ngc 4536 sta attraversando un periodo di formazione stellare eccezionalmente elevato rispetto alla media delle altre galassie. Questa intensa attività può derivare da interazioni gravitazionali con altre galassie: Ngc 4536 fa parte del Gruppo di M61, incluso nell’Ammasso della Vergine, un vasto insieme di galassie situato al centro del Superammasso della Vergine. L’attrazione gravitazionale delle galassie vicine comprimerebbe il gas all’interno di Ngc 4536, innescando la formazione stellare.

Un’altra possibile spiegazione per l’intensa nascita di stelle è l’accumulo di gas verso il centro della galassia, come si può osservare in questa nuova immagine del telescopio spaziale Hubble, che mostra un anello luminoso attorno al nucleo.

Le galassie starburst sono particolarmente affascinanti da osservare, perché generano numerose stelle calde e blu, che bruciano velocemente il gas disponibile e finiscono la loro vita in esplosioni spettacolari, rilasciando intense radiazioni ultraviolette (visibili in blu). Queste esplosioni illuminano le loro vicinanze, creando nubi brillanti di idrogeno ionizzato, visibili nelle tonalità del rosso e del rosa.

Ngc 4536 fu scoperta nel 1784 dall’astronomo William Herschel. Il telescopio Hubble ha acquisito questa immagine nell’ambito di un progetto volto a studiare gli ambienti galattici per comprendere le connessioni tra le giovani stelle e il gas freddo, in particolare gli ammassi stellari e le nubi molecolari.

La galassia a spirale starburst Ngc 4536 brilla con ammassi blu di formazione stellare e chiazze rosa di idrogeno ionizzato. Crediti: Nasa, Esa e J. Lee (Space Telescope Science Institute); Elaborazione: Gladys Kober (Nasa/Catholic University of America).