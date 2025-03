👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

L’agenzia spaziale cinese Cmsa, ha pianificato i lanci necessari a garantire la prosecuzione delle attività sulla stazione spaziale Tiangong 3, per il resto del 2025.

Saranno in totale tre missioni, di cui due con esseri umani a bordo. La prima è chiamata Shenzhou 20 e porterà sulla stazione orbitante una nuova squadra di taikonauti per sostituire l’equipaggio attualmente residente. Ogni team di lavoro, formato da tre persone, soggiorna sulla Tiangong per circa sei mesi. La partenza di Shenzhou 20 è prevista per maggio e oltre a trasportare i nuovi occupanti riporterà a casa la squadra Shenzhou 19, che ha concluso il soggiorno segnando il nuovo record di permanenza in attività extraveicolare. I taikonauti Cai Xuzhe e Song Lingdong infatti hanno fluttuato nel vuoto esterno alla stazione spaziale per ben nove ore, superando di poco il precedente record stabilito dagli americani nel 2001.

Prima della fine dell’anno ci sarà nuovamente un cambio di equipaggio e la Tiangong verrà occupata dalla nuova squadra, chiamata Shenzhou 21.

Il terzo lancio in programma entro la fine dell’anno sarà quello della Tianzhou-9, una navetta cargo totalmente automatizzata che rifornirà la stazione spaziale di carburante, viveri, abiti e strumenti utili alle attività di ricerca o sperimentali. Le nuove versioni della Tianzhou hanno una capacità di carico superiore alle precedenti, consentendo di ridurre la frequenza delle consegne dei rifornimenti a tre soli viaggi ogni due anni. Una volta effettuata la consegna, gli astronauti riempiranno la nave cargo dei rifiuti prodotti sulla stazione spaziale nei mesi passati, anche organici, e la rispediranno sulla Terra, dove tutto finirà incenerito dagli attriti durante il rientro atmosferico.

Crediti: Cmsa, Cgtn

