👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Per molto tempo, la comunità scientifica ha descritto il nucleo interno della Terra, il cuore del nostro pianeta, come una palla di metallo con una temperatura, densità e pressione che fanno presumere che il ferro che lo compone possa trovarsi allo stato solido.

Ora, i ricercatori della University of Southern Carolina (Usc) hanno osservato che il nucleo interno della Terra potrebbe avere una consistenza più pastosa e pubblicato la ricerca su Nature Geoscience.

La scoperta sarebbe avvenuta quasi per caso. Durante lo studio, ormai decennale, su ciò che avviene all’interno del nostro pianeta attraverso l’analisi dei sismografi, gli scienziati hanno individuato un set di dati con forme d’onda inaspettate. «Mentre analizzavamo decenni di sismogrammi, alcuni dati di onde sismiche si distinguevano curiosamente dagli altri – ha detto John Vidale della Usc – In seguito, ci siamo resi conto che stavamo osservando la prova che il nucleo interno della Terra non è solido».

Per studiare le forme d’onda sismiche dei terremoti gli scienziati hanno utilizzato i dati di 121 terremoti che si sono verificati tra il 1991 e il 2024 in 42 diverse località vicino alle Isole Sandwich Australi. Lo studio prevedeva il monitoraggio della velocità di rotazione del nucleo interno del nostro pianeta poiché una ricerca precedente aveva scoperto che stava rallentando.

«Quello che abbiamo finito per scoprire è la prova che la superficie vicina del nucleo interno della Terra subisce un mutamento strutturale» ha detto Vidale.

I ricercatori suggeriscono che questo cambiamento strutturale sia correlato al rallentamento del nucleo interno già scoperto e che questo potrebbe aver «alterato di poco la durata di un giorno».

Immagine in evidenza: illustrazione dell’interno del pianeta Terra – Crediti: Esa