L’agenda del 2025 per il Falcon 9 si aprirà con un impegno importante: infatti, a metà di gennaio, il lanciatore di SpaceX sarà di nuovo in pista con due ‘passeggeri’ speciali. Si tratta di due lander privati, che partiranno a bordo del medesimo lancio con destinazione Luna: ‘Resilience’ della compagnia giapponese ispace e ‘Blue Ghost’ dell’azienda statunitense Firefly Aerospace, che avrà a bordo uno strumento italiano.

Resilience, seconda creatura di ispace dopo lo sfortunato Hakuto-R, sarà inviato nel Mare Frigoris, una vasta pianura basaltica che si trova a circa 60 gradi nord dell’equatore della Luna. Il nuovo lander, una versione aggiornata di Hakuto-R, porterà con sé 5 carichi utili: un elettrolizzatore dell’acqua, un modulo sperimentale per la produzione di cibo, una sonda per le radiazioni nello spazio profondo, una targa commemorativa e ‘Tenacious’, un micro-rover alto 26 centimetri che raccoglierà polveri e campioni dal suolo lunare nell’ambito di un contratto con la Nasa. Hakuto-R, il primo lander di ispace, si è schiantato sulla Luna il 25 aprile 2023 a causa di un errore del computer di bordo, che lo ha fatto precipitare da una quota di 5 km.

Il compagno di viaggio di Resilience sarà Blue Ghost, lander realizzato da Firefly Aerospace, alla sua prima esperienza con questo tipo di missione; il lander avrà a bordo 10 strumenti e dimostratori tecnologici della Nasa sviluppati attraverso il programma Clps (Commercial Lunar Payload Services). Blue Ghost, che si dispiegherà per primo dal Falcon 9, avrà come destinazione il Mare Crisium, un bacino basaltico situato a 17 gradi nord dell’equatore lunare.

C’è molta attesa per il lancio e l’arrivo a destinazione dei due lander: sinora l’unico lander privato che è riuscito ad atterrare sulla Luna, pur con qualche problema, è stato Odysseus di Intuitive Machines, a febbraio 2024. Odysseus ha rappresentato il ritorno degli Stati Uniti sul nostro satellite naturale a quasi 52 anni dall’ultima missione del programma Apollo (la 17, lanciata il 7 dicembre 1972 e allunata l’11).

In alto: il lander Blue Ghost (Crediti: Firefly Aerospace)

In basso: il lander Resilience e il micro-rover Tenacious (Crediti: ispace)