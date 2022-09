Sembrano quasi abbracciarsi, le due galassie immortalate in questo spettacolare scatto da Hubble. Lo storico telescopio spaziale Nasa-Esa continua a stupirci, questa volta con il suggestivo ritratto di SDSS J115331 e LEDA 2073461, due galassie a spirale a oltre un miliardo di anni luce dalla Terra.

In realtà l’allineamento tra i due oggetti è probabilmente causale: le due galassie non stanno interagendo, nonostante qui ci appaiano sovrapposte. Nella descrizione data dalla Nasa, le galassie nel mirino di Hubble sono come “due navi che passano a distanza nella notte”: l’abbraccio cosmico è dunque solo negli occhi di noi osservatori.

Questa suggestiva immagine è una delle tante realizzate da Hubble nell’ambito del progetto Galaxy Zoo, iniziativa di citizen science nata nel 2007 che si avvale di centinaia di migliaia di volontari sparsi in tutto il mondo per classificare le galassie. A dimostrazione di quanto la scienza fatta dai cittadini possa arrivare a grandi risultati, senza tralasciare un tocco d’arte.