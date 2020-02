Quelle che vedete in foto sono due rappresentazioni artistiche del rover Nasa Mars 2020 che partirà alla volta di Marte il prossimo luglio mentre l’atterraggio nel Cratere Jezero è previsto per febbraio 2021. La missione fa parte del Mars Exploration Program e avrà il compito di immagazzinare campioni di roccia e suolo che conserverà in provette sigillate in attesa delle future missioni, ancora in fase di progettazione, che provvederanno a riportarli sulla Terra.

Nello specifico Mars 2020 utilizzerà uno speciale braccio robotico lungo due metri e dotato di cinque articolazioni che terminano con un torretta che svolge le funzioni di una mano, afferrando i campioni.

Questa ‘mano’ è dotata di telecamere ad alta definizione, strumenti scientifici, un trapano a percussione e strumenti per la perforazione del suolo. La strumentazione verrà utilizzata per estrarre i campioni e analizzarne la composizione oltre ad acquisire immagini in HD.

Il Jet Propulsion Laboratory della Nasa è responsabile per la costruzione e la gestione delle operazioni del rover mentre la direzione scientifica della missione è affidata alla sede dell’agenzia a Washington.