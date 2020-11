A Lucca Comics & Games 2020 torna di scena il fumetto legato allo Spazio con una nuova realistica avventura lunare di Nathan Never. Dopo il successo di Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sono tornati a collaborare per un nuovo volume cartonato da libreria! 80 pagine a colori, con una storia a fumetti inedita di Nathan Never, scritta da Bepi Vigna e disegnata da Sergio Giardo, accompagnata da un dossier a cura dell’ASI. Scienza e fantascienza si uniscono per raccontare la nuova avventura dell’Uomo sulla Luna, punto di partenza per l’esplorazione del cosmo!

Moderato dal giornalista Emilio Cozzi, Direttore della rivista Cosmo, questa nuova avventura è stata presentata a Lucca ospiti Fabrizio Zucchini di Asi, Luca Del Savio caporedattore della Bonelli, Bepi Vigna e Sergio Giardo e il protagonista dell’avventura precedente, l’astronauta Luca Parmitano.