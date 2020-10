Per capire come, miliardi di anni fa, si siano formate le stelle all’interno delle galassie, un team internazionale di scienziati della University of Western Australia, parte dell’International centre for radio astronomy research (Icrar), ha analizzato le galassie vicine utilizzando un nuovo algoritmo.

Gli astronomi hanno iniziato con l’osservare le galassie vicine per ricostruire in modo forense la storia della loro formazione. Finora, si era ritenuto che la quantità di elementi pesanti in una galassia non cambiasse nel tempo, ma durante le osservazioni gli astronomi si sono resi conto che questo fattore non corrispondeva ai risultati ottenuti e che ci fosse quindi un ingrediente mancante: «Abbiamo scoperto che l’ingrediente mancante è il graduale accumulo di metalli pesanti nel tempo all’interno delle galassie», ha spiegato Sabine Bellstedt dell’Icrar.

Utilizzando un nuovo algoritmo, i ricercatori sono così riusciti a ricostruire il processo di formazione delle stelle all’interno di quasi 7 mila galassie. Il nuovo modello, noto come ProSpect, è stato progettato da Aaron Robotham dell’Icrar e per la prima volta ha reso possibile determinare il modo in cui cambiano gli elementi piu pesanti all’interno delle galassie.

«Con questo strumento, ora possiamo sezionare le galassie vicine per determinare lo stato dell’Universo, la velocità con cui si formano le stelle e la crescita della loro massa in qualsiasi fase degli ultimi 13 miliardi di anni» ha commentato Robotham.

Grazie al nuovo studio, il prossimo passo sarà quello di ampliare il campione di osservazioni con galassie più lontane, nel tentativo di capire le cause che portano all’interruzione dei processi formazione stellare e alla conseguente morte di una galassia.

La ricerca è stata pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Immagine in evidenza: Una selezione delle 7.000 galassie utilizzate dai ricercatori in questo lavoro. Gama survey team, Icrar / Uwa.