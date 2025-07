👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Gli astronomi hanno scoperto una galassia “congelata”, che si è conservata in perfette condizioni per miliardi di anni. Si tratta della Kids J0842+0059, che rientra nella categoria delle galassie fossili dell’Universo, simili nella loro funzione ai dinosauri per la Terra.

Questo fossile dello spazio potrebbe essere utilizzato per comprendere l’evoluzione cosmica, fungendo da capsula temporale incontaminata, per aiutare gli astronomi a studiare le galassie precedenti.

Kids J0842+0059, situato a 3 miliardi di anni luce dalla Terra, è stato scoperto nel 2018 dal KiDS (Kilo Degree Survey).

Le immagini della galassia fornite dal Very Large Telescope Survey Telescope (Vst) hanno permesso agli astronomi di misurare le dimensioni e la massa di Kids J0842+0059. Queste misure sono state perfezionate dal Very Large Telescope (VLT) e dal suo strumento X-Shooter.

Ciò ha rivelato che Kids J0842+0059 ha una massa stellare di circa cento miliardi di volte quella del Sole, ma è più compatta rispetto ad altre galassie di massa simile. Si è anche scoperto che Kids J0842+0059 è stata priva di formazione stellare per gran parte della sua vita. Tutto ciò fa conferma l’ipotesi che si tratti di una galassia fossile.

Per eliminare le incertezze sulle caratteristiche di Kids J0842+0059, in particolare sulle sue dimensioni e sulla sua struttura, il team ha utilizzato il sistema di ottica adattiva dell’Lbt (Large Binocular Telescope) per ottenere immagini più nitide di questo cimelio spaziale. In questo modo sono state ricavate immagini con un dettaglio dieci volte superiore rispetto a quelle fornite da Kids.

«I dati dell’Lbt ci hanno permesso di confermare che Kids J0842+0059 è effettivamente compatta e quindi una vera e propria galassia fossile con una forma simile a Ngc 1277 e alle galassie compatte che osserviamo nelle prime fasi dell’universo – ha detto il membro del team Chiara Spiniello, ricercatrice dell’Università di Oxford – È la prima volta che siamo riusciti a fare questo con dati ad alta risoluzione per un oggetto così lontano».

Ngc 1277 è un altro esempio di raro fossile galattico, che si trova nell’Ammasso di Perseo a circa 240 milioni di anni luce di distanza, il che significa che è molto più vicino a noi di Kids J0842+0059.

Il fatto che esistano galassie fossili, indica che alcune galassie possono formarsi rapidamente, rimanere compatte e inattive per miliardi di anni schivando le collisioni con altri corpi.

La ricerca del team è stata pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Nell’immagine in alto la galassia fossile KidS J0842+0059, osservata con il VST nell’ambito della survey Kids (a sinistra) e con il Large Binocular Telescope (a destra). (Crediti: C. Tortora/Inspire/Vst/Eso/Lbt)