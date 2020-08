Una nave di recupero SpaceX con a bordo oltre 40 membri di equipaggio, tra cui medici e infermieri, è entrata rapidamente in azione dopo l’ammaraggio e ha sollevato la capsula sul ponte. Due barche più piccole e veloci sono arrivate per prime alla navicella mentre lentamente si muoveva in verticale nell’acqua.

L’ultima volta che gli astronauti della Nasa sono tornati dallo spazio con un ammaraggio è stato il 24 luglio 1975, con un arrivo nel Pacifico della missione congiunta tra Stati Uniti e Urss nota come Apollo-Soyuz. Gli equipaggi di Mercurio e Gemelli all’inizio della metà degli anni ’60 si paracadutarono nell’Atlantico, mentre la maggior parte delle successive capsule Apollo arrivarono nel Pacifico. Il solo “splashdown” russo fu nel 1976 su un lago parzialmente ghiacciato in mezzo a una tormenta a seguito di una missione interrotta. Per il recupero ci vollero diverse ore.

SpaceX ha fatto la storia con questa missione, che è stata lanciata il 30 maggio dal Kennedy Space Center della Nasa. Era la prima volta che una società privata lanciava persone in orbita e anche il primo lancio degli astronauti della Nasa da casa in erba in quasi un decennio. Hurley è tornato al punto di partenza, servendo come pilota dell’ultimo volo della navetta spaziale della NASA nel 2011 e comandante di questo volo SpaceX. Musk ha monitorato la discesa e lo splashdown da SpaceX Mission Control a Hawthorne, in California.

La Nasa si è rivolta a SpaceX e anche a Boeing per costruire capsule e traghettare gli astronauti da e verso la stazione spaziale, in seguito al ritiro delle navette. Fino a quando Hurley e Behnken salirono in orbita, gli astronauti della Nasa si affidarono ai razzi russi. SpaceX aveva già sperimentato il trasporto di merci alla stazione spaziale, riportando quelle capsule a una caduta del Pacifico.