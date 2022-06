Appuntamento con lo spazio in diretta dalla sede romana dell’Ambasciata americana. Oggi alle 13.40 l’equipaggio della Crew 4, composto dagli astronauti Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins e l’italiana Samantha Cristoforetti dell’Esa, si è collegato dalla ISS per parlare con i leader delle agenzie Nasa, Asi ed Esa dei progressi delle ricerche ospitate a bordo del laboratorio orbitante.

Presenti l’amministratore della Nasa Bill Nelson, il vice amministratore Pam Melroy, il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher e i dirigenti delle ambasciate statunitensi e l’astronauta Paolo Nespoli.

Il presidente dell’ASI ha rivolto due domande agli astronauti: una a Bob Hines, sul lavoro svolto in orbita dagli strumenti per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e una alla Cristoforetti, sull’importanza delle collaborazioni internazionali nell’esplorazione umana dello spazio.

‘Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi colleghi, una volta concluse le selezioni dell’Esa – ha detto Samantha – credo che per diventare un buon astronauta sia necessario sfidare noi stessi, acquisire nuove conoscenze e sviluppare la capacità di lavorare bene in squadra’.

Nelson e Melroy sono in Italia per incontrare i vertici del governo e dell’Asi in merito ai contributi bilaterali dell’Italia e dell’ESA ad Artemis, il programma di esplorazione lunare di Nasa, e alle missioni spaziali e di scienza della Terra. Lo scorso 16 giugno Asi e Nasa hanno firmato un accordo che prevede l’avvio di uno studio preliminare dedicato alla progettazione di sviluppo delle capacità abitative relative ai futuri moduli lunari, i Lunar Surface Multi-Purpose Habitation (MPH) Module(s) proposti da Asi. Nel dettaglio L’Agenzia Spaziale Italiana condurrà lo studio con il supporto dell’industria italiana al fine di elaborare un progetto conforme agli obiettivi della missione Artemis e ai requisiti forniti dalla Nasa. Quest’ultima si impegnerà a supportare l’Agenzia fornendo informazioni tecniche e programmatiche aggiornate sul programma.