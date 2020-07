In un’unica immagine radar i dati raccolti in tre anni da Sentinel-1: il Golfo di Napoli e il suo traffico marittimo, in blu le imbarcazioni registrate nel 2017, in verde quelle del 2018 e in rosso quelle del 2019.

Sentinel-1 è una missione dell’Agenzia spaziale europea, composta da due satelliti e fa parte del programma europeo di monitoraggio ambientale Copenicus. Entrambi i satelliti Sentinel-1A e Sentinel-1B sono dotati di un’avanzata strumentazione radar che consente loro di acquisire immagini di giorno, di notte e in tutte le condizioni meteorologiche. Entrambe le sentinelle sono state realizzate in Italia da Thales Alenia Space, sulla base dell’esperienza acquisita per lo sviluppo del sistema radar italiano di osservazione della Terra Cosmo-SkyMed.

Le imbarcazione di metallo appaiono come puntini luminosi sulla superficie del Mar Tirreno che, riflettendo il segnale radar, rende l’acqua l’elemento scuro dell’immagine. Al centro è visibile il porto di Napoli, uno dei più grandi d’Italia, spostandoci sulla sinistra troviamo il piccolo porto di Pozzuoli e il traffico con le isole di Pocida e Ischia e, scendendo sulla destra, abbiamo la penisola sorrentina con l’isola di Capri.

Il riflesso del segnale radar rende chiara la superficie terrestre e guadando nell’entroterra è possibile riconoscere il Vesuvio, nella sua forma circolare.