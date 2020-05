Mercoledì 27 maggio gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken erano pronti per il primo volo con equipaggio dalla capsula Crew Dragon di SpaceX. Il primo dal suolo americano dopo il pensionamento dello Space Shuttle nel 2011.

Ma a pochi minuti dal liftoff il lancio, previsto alle 22.33 italiane, è stato rimandato per maltempo. L’evento è stato comunque seguito in diretta da migliaia di persone, in attesa di testimoniare l’inizio di una nuova era del volo umano.

L’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l’Agenzia spaziale italiana hanno organizzato un evento live, commentando il (non) debutto di Crew Dragon con l’astronauta Roberto Vittori intervistato da Francesco Rea dell’Asi. La prossima finestra di lancio sarà sabato 30 maggio alle 21.22 italiane.