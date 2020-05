Mancano poche ore all’evento che cambierà la storia del volo spaziale umano. Oggi 27 maggio alle 22.33 italiane per la prima volta un’azienda privata porterà due astronauti in orbita. E la Nasa farà di nuovo partire un equipaggio dal suolo statunitense dopo 9 anni. Riflettori puntati dunque sulla piattaforma 39A di Cape Canaveral, la stessa da cui nel 1969 sono partiti gli astronauti dell’Apollo 11 per la prima missione sulla Luna. E la stessa che si è chiusa al volo umano nel 2011, dopo l’ultima missione del programma Shuttle.

Con il volo di oggi gli Usa riguadagnano l’autonomia dalla Russia e dalla sua Soyuz, inaugurando la scintillante navetta Crew Dragon. Portata nello spazio da un razzo Falcon 9 di SpaceX. Capsula e lanciatore sono già pronti in rampa di lancio, e tra qualche ora accoglieranno gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken, selezionati per questa impresa destinata ad aprire una nuova era del volo umano.

Mandare un equipaggio sulla Stazione spaziale internazionale è infatti il primo passo di una corsa allo spazio 2.0, che dall’orbita bassa guarda alla Luna per raggiungere poi lo spazio profondo e Marte. La Nasa sta lavorando incessantemente al programma Artemis, che punta a inviare un equipaggio sulla Luna e mettere in orbita il Lunar Gateway entro il 2024. Un’impresa in cui ancora una volta il contributo delle aziende private sarà cruciale, così come quello delle altre agenzie spaziali.

Fondamentale il ruolo dell’Europa: è di ieri l’annuncio dell’Esa di un nuovo accordo siglato con Airbus per la costruzione del terzo modulo di servizio della capsula Orion – il mezzo con cui il prossimo uomo e la prima donna sbarcheranno sulla Luna. In attesa di questo nuovo evento storico, occhi incollati allo schermo per il debutto della Crew Dragon: potete seguire la diretta dell’evento From Home to Space, con gli astronauti Anna Fisher e Roberto Vittori che a partire dalle 20.30 commenteranno questo ritorno al futuro del volo umano.