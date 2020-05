Un’incredibile immagine del razzo Falcon 9 e della navicella Crew Dragon di SpaceX, nella storica piattaforma di lancio 39A del Kennedy space center in Florida, ripresa dal satellite WorldView-3 di Maxar.

La foto, scattata dallo spazio il 23 maggio, secondo quanto riportato dalla Maxar, ritrae il momento in cui gli astronauti Behnken e Hurley erano sul sito di lancio per una prova generale. Durante la prova i due astronauti, indossando le tute spaziali realizzate da SpaceX, hanno raggiunto la rampa di lancio a bordo di una Tesla Model X e sono entrati nella capsula Crew Dragon per le ultime esercitazioni.

Mancano poche ore allo storico lancio del 27 maggio, quando dopo 9 anni dal volo dell’ultimo Shuttle, un equipaggio umano sarà lanciato dal suolo degli Stati Uniti, per la prima volta a bordo di un vettore sviluppato da un’azienda privata.