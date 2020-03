Il dodici marzo l’agenzia spaziale europea ha annunciato al mondo il nuovo rinvio della missione ExoMars. Il rover Rosalind Franklin atteso al debutto nel luglio di quest’anno, dovrà attendere il settembre del 2022 per iniziare il suo viaggio verso il pianeta rosso. Il rinvio dettato dalla necessità di ulteriori test per l’ammartaggio, complicato dalla difficolta di spostamento degli scienziati in tempi di corona virus. D’altronde atterrare sul suolo marziano rappresenta una sfida difficile a cui solo la Nasa sembra aver trovato la soluzione.

Ripercorriamo alcune delle tappe di questa missione.