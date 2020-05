Si è svolto giovedì, 30 aprile alle 15:00 il settimo incontro della serie From Home to Space, nell’ambito dell’iniziativa ideata da Missione USA in Italia & Agenzia Spaziale Italiana. Relatore in questo occasione Alberto Battistelli, fisiologo vegetale dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Titolo della relazione: Orto spaziale: molto più che solo cibo. Cibo, flussi rigenerativi e bellezza per l’uomo nello spazio

Prossimo appuntamento il 7 maggio alle 15.00. Ospite la Professoressa Danielle Wood, del Mit, dove dirige il gruppo di ricerca Space Enabled. Per partecipare: https://ambasciatausa.it/FromHomeToSpace/