Terza edizione del premio SpazioCinema in programma venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica .

Il premio Spaziocinema è stato istituito nel 2017 nell’ambito del progetto Spaziocinema, rassegna cinematografica mensile nell’auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana. La rassegna, aperta al pubblico, mette a confronto, al termine della proiezione, un critico cinematografico ed un esperto dell’Agenzia. Lo scopo è quello di avvicinare il pubblico che ama la fantascienza ma non conosce il settore spaziale. Un’idea che sta dando i suoi frutti, non solo per il cospicuo accesso di pubblico, la sala infatti conta 400 posti, ma anche per l’attenzione ricevuta delle case di produzione e distribuzione che in più di un’occasione hanno chiesto di realizzare l’anteprima dei film in uscita, in ASI. Da The Martian a Il diritto di contare, da Blade Runner 2048 a Tito e gli Alieni, da The first man a Ad Astra, sono solo alcuni dei titoli proiettati in anteprima all’Agenzia Spaziale Italiana.

La prima edizione del premio Spaziocinema, nel 2017, ha visto la proiezione in anteprima del documentario Expedition della regista Alessandra Bonavina. Patrocinato da ASI ed ESA è il primo esempio di racconto di un volo umano nello spazio, protagonista la Missione VITA dell’ASI e l’astronauta ESA Paolo Nespoli, che si conclude al momento del lancio mostrando agli spettatori la parte preparatoria della missione stessa, come questa fase veda il coinvolgimento di centinaia di persone, di nazionalità diverse, che contribuiscono tutte al risultato finale, che si fa sintesi nella permaneza dell’astronauta nello spazio. I premiati di quella edizione furono la regista di Expedition Alessandra Bonavina, l’artista Michelangeo Pistoletto a cui si deve il logo della Missione Vita, il fumettista Leo Ortolani, i registi Manetti Brothers, lo scrittore Paolo Verrengia, il presidente della fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina.

Nella seconda edizione, nel 2018, al centro della serata la proiezione nazionale del documentario statunitense EVA 23, dedicato all’attività extraveicolare di Luca Parmitano, nella quale l’astronauta italiano dell’ESA rischiò la vita. A quella serata prese parte, in collegamento da Houston, lo stesso Parmitano. I premiati di quella edizione furono il maestro e jazzista Paolo Damiani, lo scienziato Enrico Flamini, il produttore di Eva 23 Marc Havican, l’astrofisica e scrittrice fantasy Licia Troisi, il Direttore delle Biblioteche di Roma, il giornalista Paolo Fallai, la produttrice cinematografica Matilde Barbagallo e la regista Paola Randi.

La serata del 2019 proporrà la performance di Apollo 11 Reloaded di Martux-M e dell’ anteprima della versione cinematografica del documentario di Marco Spagnoli, Luna italiana.

Quest’anno i premiati saranno Luca Del Savio della Bonelli Editore, l’attrice Sabrina Impacciatore, il regista Marco Spagnoli, il musicista Martux_M, il regista Marcello Di Noto, il giornalista e scrittore Renato Cantore.

L’ingresso è gratuito, basta registrarsi per il biglietto cliccando qui

P