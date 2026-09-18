Nasa ha attivato con successo il Wide Field Instrument (Wfi), il principale strumento a bordo del telescopio Nancy Grace Roman.

Il telescopio spaziale della Nasa è stato lanciato il 30 agosto 2026 ed è ora in fase di collaudo, mentre viaggia verso il punto di Lagrange L2.

Camera da 300 megapixel sensibile alla luce visibile e al vicino infrarosso, Wfi è la più grande fotocamera che abbia mai raggiunto lo spazio.

Camera costituita da 18 rivelatori 4K, ciascuno grande quanto un cracker, ogni immagine di Wfi catturerà una parte di cielo più ampia di una Luna piena.

Wfi scatterà immagini infrarosse circa 200 volte più grandi di quelle di Hubble, mantenendo lo stesso livello di dettaglio e la

stessa risoluzione angolare di Hubble.

L’ampio campo di vista del Wfi combinato con la stabilità dell’osservatorio consentirà a Roman di osservare il cosmo a una velocità fino a mille volte superiore a quella di Hubble.

Wfi permetterà di studiare i sistemi planetari attorno ad altre stelle, di rilevare la luce infrarossa da antiche galassie e di mappare la distribuzione della materia nell’Universo.