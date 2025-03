Inizia da qui il nostro viaggio verso Herbig-Haro 49/50 (HH 49/50), un flusso di materia prodotto dal getto di una stella ancora in formazione. Situato a circa 630 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Camaleonte, appare così nella luce del vicino e medio infrarosso. L’immagine, ottenuta combinando le osservazioni degli strumenti NirCam e Miri del telescopio spaziale James Webb, esplora la struttura tridimensionale di HH 49/50, mostrando in dettaglio la sua attività turbolenta.

In bella vista su questo ‘tornado cosmico’, detto così per il suo aspetto elicoidale, molecole di idrogeno incandescente, molecole di monossido di carbonio e granelli di polvere riscaldata, rappresentati in tonalità arancione-rossastro. Lungo il flusso, che si allontana da noi a velocità comprese tra 100 e 300 chilometri al secondo, si osservano molteplici onde d’urto ad arco, segno di ripetuti episodi di attività del getto.

Un fortunato allineamento prospettico in questa direzione del cielo crea una suggestiva sovrapposizione tra l’oggetto di Herbig-Haro e una galassia a spirale molto più distante. Seguendo il flusso di materia allontanarsi dalla protostella, una volta superata la punta del ‘tornado’, l’immagine svela la galassia. Il suo sporgente rigonfiamento centrale, rappresentato in blu, indica la presenza di stelle più antiche, mentre gli addensamenti rossastri nei bracci a spirale rivelano la presenza di polvere calda e di gruppi di stelle in formazione. Nel corso di migliaia di anni, il bordo di HH 49/50 si espanderà, finendo per sovrapporsi alla galassia lontana.