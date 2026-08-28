Una nuova sentinella per il meteo europeo è ora in viaggio verso l’orbita geostazionaria.

Si tratta di Mtg-I2 (Meteosat Third Generation-Imager 2), satellite meteorologico lanciato il 27 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Ariane 6. La missione, sviluppata dall’Esa in collaborazione con Eumetsat, completa la prima famiglia di satelliti Meteosat di terza generazione, destinata a migliorare in modo significativo il monitoraggio dell’atmosfera e le previsioni meteorologiche sull’Europa e sull’Africa settentrionale.

Mtg-I2 è il terzo satellite della costellazione Mtg, dopo Mtg-I1, lanciato nel 2022, e Mtg-S1, entrato in orbita nel 2025. Una volta completata la sua messa in servizio, la nuova configurazione a tre satelliti consentirà alla missione di operare a pieno regime, garantendo una maggiore continuità e resilienza dei servizi meteorologici europei.

Il principale punto di forza di Mtg-I2 sarà la capacità di osservare l’evoluzione dei fenomeni atmosferici con una rapidità senza precedenti per i satelliti meteorologici europei. Come Mtg-I1, il satellite porta a bordo due strumenti: il Flexible Combined Imager e il Lightning Imager.

Il Flexible Combined Imager permette di ottenere immagini ad alta risoluzione dell’atmosfera con diverse modalità di scansione, e in quella più rapida effettuerà nuove osservazioni dell’Europa ogni 2,5 minuti. Un intervallo così breve consentirà ai meteorologi di seguire con maggiore precisione la formazione e l’evoluzione dei sistemi atmosferici e altri fenomeni caratterizzati da cambiamenti molto rapidi con un livello di dettaglio senza precedenti. I dati di Mtg-I2 permetteranno così di riconoscere più rapidamente l’evoluzione di fenomeni potenzialmente pericolosi e di migliorare la tempestività degli allarmi.

Il secondo strumento, il Lightning Imager, è invece dedicato al monitoraggio continuo dei fulmini. Il sensore è in grado di rilevare singoli fulmini sia durante il giorno sia durante la notte, fornendo informazioni preziose per seguire lo sviluppo dei temporali e migliorare le previsioni a brevissimo termine. Il primo Lightning Imager europeo è stato portato in orbita proprio con Mtg-I1 nel 2022.

L’insieme dei dati raccolti dai satelliti Mtg permetterà quindi di osservare il meteo, ma anche l’evoluzione dell’atmosfera e del clima, fornendo informazioni, inoltre, per il monitoraggio degli incendi boschivi, dell’inquinamento atmosferico e per la gestione dei rischi legati agli eventi estremi.

Quella appena completata è però soltanto la prima parte del programma Meteosat Third Generation. La configurazione finale della costellazione prevede infatti sei satelliti, quattro Imager e due Sounder. La seconda famiglia di satelliti Mtg inizierà a essere lanciata a partire dal 2033, prolungando la durata della missione oltre il 2040.

Il lancio di Mtg-I2 rappresenta anche un passaggio importante per Ariane 6. Quello del 27 agosto è stato infatti il nono volo del nuovo lanciatore pesante europeo e il primo destinato a portare un satellite verso un’orbita di trasferimento geostazionaria. Per la missione Va270, Ariane 6 è stato equipaggiato con due booster a propellente solido basati sui motori P120C, spingendo il razzo fino alla traiettoria più lontana raggiunta finora dal lanciatore europeo.

Dopo la separazione dal lanciatore, Mtg-I2 ha stabilito le comunicazioni con la stazione di terra di Malindi, in Kenya, gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Nei prossimi giorni il satellite dovrà dispiegare i pannelli solari, attivare i propri sistemi e iniziare una serie di manovre per innalzare progressivamente l’orbita fino a raggiungere la posizione geostazionaria, a circa 36.000 chilometri dalla Terra.

Una volta raggiunta questa posizione, il satellite verrà orientato verso la Terra e inizierà la fase di messa in servizio degli strumenti.

La costellazione Mtg è stata sviluppata dall’Esa e costruita da un consorzio di industrie europee guidato da Thales Alenia Space, con Ohb System in Germania e Leonardo in Italia tra i principali partner. Eumetsat assumerà la gestione operativa del satellite una volta completata la messa in servizio.

Immagine in evidenza: il lancio di Mtg -I2 del 27 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Ariane 6. Crediti: Esa

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