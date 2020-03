Il ghiacciaio Hofsjokull in Islanda (foto in alto), la periferia nord-est di Milano e la città di Wesenberg, in Germania: queste le prime immagini rilasciate dalla missione Cosmo-SkyMed di seconda generazione.

Le caratteristiche innovative della costellazione, sviluppata dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Ministero della Difesa, permettono ai radar satellitari di caratterizzare la natura del territorio osservato e di rappresentarlo con immagini a falsi colori – discriminando quindi acqua, alberi, coltivazioni, ghiacciai, terreno coperto da neve, ecc. Il poter contare su un’altissima risoluzione spaziale e sulla potenza del segnale inviato, consente inoltre la rappresentazione dettagliata di ambienti urbani o industriali, estraendo informazioni non solo dalle superfici riflettenti, ma perfino dalle ombre. Il sistema satellitare potrà essere impiegato in diverse applicazioni: dalla sicurezza e sorveglianza di territori, alla prevenzione e analisi di eventi calamitosi dovuti a cause naturali o antropiche.

Il primo satellite di seconda generazione è stato lanciato lo scorso 18 dicembre dal Centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, mentre il secondo partirà all’inizio del 2021.

La costellazione Cosmo-SkyMed è stata progettata e realizzata in Italia con un importante contributo delle industrie tra cui Leonardo e Thales Alenia Space e Telespazio.

Cosmo-SkyMed di seconda generazione, grazie alle innovazioni tecnologiche e soluzioni innovative introdotte nelle componenti spaziale e terrestre, garantirà miglioramenti significativi rispetto alla prima generazione, tutt’oggi operativa, in termini di prestazioni, qualità delle immagini, efficienza dei servizi forniti agli utenti civili e governativi e maggiore vita operativa.

