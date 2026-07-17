Il 10 luglio la Cina ha recuperato per la prima volta il primo stadio di un razzo orbitale durante il volo inaugurale del Long March 10B.

8 minuti dopo il decollo dalla base di Wenchang, il primo stadio è atterrato all’interno di una struttura a rete installata su una nave in mare.

Dopo gli Stati Uniti, la Cina diventa così il secondo Paese a dimostrare il recupero di un primo stadio aprendo una via cinese per i razzi riutilizzabili.

Con questo successo, la China Aerospace Science and Technology Corporation affianca le americane SpaceX e Blue Origin, le uniche finora a recuperare i primi stadi.

SpaceX vanta finora oltre 600 recuperi dei booster di Falcon 9 e Falcon Heavy; Blue Origin conta circa 40 recuperi tra i booster di New Shepard e New Glenn.

Il primo recupero di successo in assoluto lo sigla il New Shepard a novembre 2015; solo un mese dopo va in scena il recupero di un primo stadio del Falcon 9 di SpaceX.

In Cina, prima del Long March 10B, il razzo Long March 12A e Zhuque-3 di Landspace avevano tentato il recupero dei primi stadi ma senza alcun successo.