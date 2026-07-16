Gli astronomi, senza saperlo, lo avevano già osservato più volte, eppure è rimasto nascosto fino a oggi. Si chiama Beta Pictoris d ed è il terzo pianeta individuato in orbita attorno alla stella Beta Pictoris, a 63 anni luce dalla Terra.

La scoperta è arrivata quasi per caso. I ricercatori stavano analizzando alcune recenti osservazioni del sistema stellare, ottenute con il Very Large Telescope dell’Eso, per approfondire lo studio di Beta Pictoris b, un pianeta già noto che orbita attorno alla stessa stella. Ma nelle scansioni è comparso qualcosa di inatteso.

Per verificare che non fosse un errore o un falso allarme, le nuove immagini sono state messe a confronto con le osservazioni già disponibili, conservate negli archivi dell’Eso. Con sorpresa, il pianeta effettivamente compariva già nei dati raccolti undici anni prima, ma era praticamente rimasto nascosto perché, dal nostro punto di vista, la sua debole luce si confondeva con il bagliore di un altro corpo del sistema, Beta Pictoris b.

Il pianeta appena scoperto è un gigante gassoso con una massa pari a circa 2,4 volte quella di Giove. Per quanto sia un oggetto enorme, si tratta di un esopianeta tra i più leggeri mai scoperti e il meno luminoso mai osservato con la tecnica dell’imaging diretto da un telescopio terrestre. La sua luce è circa cento volte più debole di Beta Pictoris b.

Al di là della scoperta, questo risultato dimostra l’enorme valore degli archivi astronomici. Oltre a conservare una straordinaria quantità di osservazioni, rappresentano una risorsa che può essere riletta con strumenti e tecniche sempre più avanzati. E, come nel caso di Beta Pictoris d, dati raccolti molti anni fa possono nascondere scoperte che attendono solo di essere riconosciute.

CREDITS: Eso, Vlt, Jwst

MUSIC: The Gosto Ship From Planet X – Tokyorifft

👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀