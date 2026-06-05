La missione Smile di Esa e Cas è stata lanciata il 19 maggio dallo spazioporto di Kourou a bordo di un razzo Vega-C.

Con 4 strumenti a bordo, Smile studierà come la Terra reagisce al vento solare, i flussi di particelle cariche che provengono dal Sole.

Il nostro scudo contro il vento solare è la magnetosfera, una gigantesca bolla protettiva attorno alla Terra generata dal campo magnetico terrestre.

Smile sarà il primo veicolo spaziale a effettuare osservazioni dettagliate e di lunga durata nei raggi X dello scudo magnetico terrestre. Inoltre, osserverà nell’ultravioletto fino a 45h di seguito le aurore boreali, giochi di luce generati dall’interazione tra la magnetosfera e il vento solare.

Confrontando le immagini ai raggi X con quelle nell’ultravioletto, Smile seguirà così in tempo reale la reazione della Terra all’assalto del vento solare.

Smile fornirà quindi dati preziosi su space weather e tempeste solari migliorando la capacità di proteggere tecnologie spaziali e missioni umane.