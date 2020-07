La sperimentazione europea a bordo della Iss acquista spazio. Recentemente è stata infatti installata a bordo della stazione, nel laboratorio Columbus, una nuova facility: si tratta della European Drawer Rack Mark 2, una struttura flessibile in grado di supportare una vasta gamma di esperimenti, con dimensioni e masse diverse. I primi esperimenti che saranno installati al suo interno includono una stampante 3D in metallo, uno strumento per studiare il modo in cui particelle si comportano in microgravità, e infine un esperimento che esaminerà il trasferimento di calore attraverso aria e liquidi.

L’installazione del nuovo rack segue di pochi mesi l’arrivo in orbita di Bartolomeo la prima piattaforma europea pensata per offrire ai privati e alle aziende la possibilità di fare scienza in orbita.

Gestito da Airbus come piattaforma commerciale in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa), Bartolomeo ha come obiettivo offrire l’accesso alla Iss a nuovi utenti interessati ad effettuare esperimenti e testare tecnologie nell’ambiente spaziale. Uno dei primi payload che sarà installato su Bartolomeo sarà l’americano Xen-Hun, il terminale spaziale di telecomunicazione ottica sviluppato da Xenogriss, progettato per aumentare la larghezza di banda delle comunicazioni satellitari con una velocità di oltre 10 gigabyte al secondo.

La collaborazione tra Esa e Airbus sembra proseguire a gonfie vele, ne è la prova il contratto da 16 milioni di euro siglato recentemente, che rinnova la collaborazione tra le due parti per continuare ad operare e utilizzare componenti europei sulla stazione.

Il futuro commerciale della Iss, dunque, prende sempre più forma. Dopo Bartolomeo, sarà la volta dei moduli abitativi di Axiom, realizzati da Thales Alenia Space nell’ambito del programma Nasa NextSTEP, che nel 2024 saranno agganciati al nodo due. Così quando la Stazione spaziale internazionale concluderà la sua vita operativa, il segmento Axiom si staccherà e opererà come stazione spaziale commerciale autonoma.