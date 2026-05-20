Uno strumento che mappa le differenze minime della gravità per ricostruire la vera forma della Terra. Questo è il gradiometro gravitazionale.

Il gradiometro gravitazionale è una tecnologia satellitare in grado di misurare come la gravità cambia da un punto all’altro della superficie terrestre.

La terra non è una sfera perfetta ma un corpo irregolare. Ruotando su sé stessa, è schiacciata ai poli e più larga all’equatore. Inoltre, la presenza di montagne e abissi oceanici, e la diversa densità dei materiali nel sottosuolo rendono la Terra un geoide, ovvero un corpo con massa non uniforme.

Solo realizzando una mappa precisa del suo campo gravitazionale è dunque possibile conoscere la forma reale della Terra.

Per farlo, il gradiometro gravitazionale utilizza coppie di oggetti dalla massa identica, situati a poca distanza tra loro ed entrambi in caduta libera. La diversa accelerazione con la quale i due oggetti cadono permette così di mappare come cambia nello spazio il campo gravitazionale terrestre.

Il gradiometro gravitazionale a bordo della missione Goce di Esa, non più operativa, ha realizzato la mappatura tridimensionale più precisa del geoide terrestre mai costruita finora.

Un modello accurato del geoide terrestre permette di misurare con precisione il livello del mare e fornire rispetto a questo le altitudini reali della superficie terrestre; inoltre, è essenziale affinché sistemi di navigazione satellitare come il GPS forniscano posizioni più precise.

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