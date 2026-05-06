Sono oltre 12mila le foto raccolte durante la missione Artemis 2, un inedito patrimonio visivo che include immagini della Terra, della Luna e della vita a bordo della capsula Orion. Dietro questo straordinario risultato non c’è solo il lavoro degli astronauti, ma anche quello delle telecomunicazioni laser, che hanno permesso agli scienziati e al grande pubblico di vivere la missione in alta definizione.

La Nasa infatti ha sperimentato, per la prima volta su una missione con equipaggio a distanza lunare, un sistema di comunicazione ottica basato su luce infrarossa. A differenza dei tradizionali sistemi a radiofrequenza, questa tecnologia consente di trasmettere una quantità di dati molto maggiore e a velocità significativamente più elevate. Durante i circa 10 giorni di viaggio attorno alla Luna, il sistema ha permesso lo scambio di quasi 484 gigabyte di dati tra Orion e la Terra, equivalenti a circa 100 film in HD.

Il terminale ottico, un carico utile montato all’esterno della navicella Orion, ha raccolto e trasmesso dati scientifici, procedure di volo, comunicazioni vocali verso la terra, nonché foto e video in alta definizione quasi in tempo reale, offrendo agli scienziati la possibilità di seguire più da vicino la missione.

Si tratta delle prime immagini scattate da un equipaggio nei pressi della Luna dopo oltre 50 anni e mostrano il nostro pianeta e il suo vicino celeste in modi completamente nuovi.

Fin dal lancio di Artemis 2, avvenuto il 1° aprile, sembrava di essere lì con gli astronauti, in un viaggio che li ha portati più lontano dalla Terra di qualsiasi equipaggio nella storia dell’esplorazione umana dello spazio.