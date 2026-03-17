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Elaborato a quattro mani con la collaborazione del giornalista Emilio Cozzi, “Camminare tra le stelle” racconta l’esperienza di un viaggiatore tra le stelle che ha collezionato nello spazio, fino ad oggi, poco più di 366 giorni. Luca Parmitano, astronauta italiano in forza al corpo astronauti europei dal 2009, ha all’attivo due lunghe permanenze sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e si è voluto raccontare ai lettori di ogni età.

Un racconto che parte dalla sua infanzia tra i giochi che imitavano anime giapponesi e astronavi di fantasia per poi approdare a 17 anni, grazie ad un soggiorno di un anno negli Stati Uniti per il programma Intercultura (cui andranno i proventi di questo libro), alla convinzione che il cielo sarebbe stato il suo futuro. Lo spazio, però, giungerà più tardi: infatti, conseguito il brevetto di volo, Parmitano arriva al Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare alle porte di Roma dove l’Aeronautica Militare addestra i piloti collaudatori. Dopo anni di voli all’interno dell’atmosfera terrestre, Luca partecipa a un bando per astronauti europei e viene selezionato nel 2009, insieme ad altri cinque candidati che hanno la sua stessa voglia di oltrepassare la linea di confine tra il cielo e lo spazio.

Dalla selezione al volo il passo è breve: nel 2013 Luca viene assegnato alla missione Soyuz TMA-09M che lo porta sulla Stazione Spaziale Internazionale per una permanenza di circa 5 mesi e mezzo durante i quali effettua due attività extraveicolari. La seconda ‘passeggiata’, effettuata il 16 luglio 2013, si rivela decisamente pericolosa: alcune pagine del quarto capitolo del libro, dal titolo “Esco a fare due passi”, sono dedicate proprio alla sua ‘disavventura’ che lo ha portato vicino alla morte. Dopo poco più di un’ora dall’uscita, Luca ha comunicato al centro di controllo di avere dell’acqua all’interno del suo casco, la cui presenza era dovuta – si scoprirà solo dopo – al malfunzionamento di un filtro interno alla tuta. Sono seguiti momenti di altissima tensione, da cui l’astronauta è uscito indenne grazie al suo sangue freddo dell’astronauta e al supporto del centro di controllo di Houston e del suo collega americano Chris Cassidy, che era con lui fuori dalla Iss.

Nel 2019 la seconda volta nello spazio a bordo della Soyuz MS-13 ha avuto un andamento ben diverso: nel corso della sua missione Luca, tra le altre cose, ha compiuto quattro attività extraveicolari ed ha assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, la prima volta per un astronauta italiano.

Nel quinto ed ultimo capitolo del libro il tema è il ritorno sulla Luna dove Luca, neanche tanto velatamente, ammette di avere il desiderio di far parte di un equipaggio che avrà come obiettivo il nostro satellite naturale. «Tutto quello che faremo sulla Luna, così come tutto quello che facciamo nello spazio, è destinato a farci vivere meglio sulla Terra», afferma Parmitano.

“Camminare tra le stelle”

di Luca Parmitano con la collaborazione di Emilio Cozzi

Feltrinelli Junior, 2025 euro 16,00, 156 pagine