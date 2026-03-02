Una bolla di gas caldo e polveri avvolge una stella simile al Sole: è la prima astrosfera di questo tipo mai rilevata dall’osservatorio a raggi x Chandra della Nasa. La scoperta riguarda HD 61005, situata a circa 120 anni luce dalla Terra.

Questa stella ha massa e temperatura paragonabili a quelle del Sole, ma è molto più giovane: appena 100 milioni di anni, contro i 5 miliardi della nostra stella. La sua astrosfera, ampia circa 200 volte la distanza tra il nostro pianeta e il Sole, è alimentata da un vento stellare particolarmente intenso che, proprio a causa della giovane età, soffia a velocità tre volte superiori ed è 25 volte più denso rispetto a quello solare.

Anche il Sole è immerso in una struttura analoga: l’eliosfera, generata dal vento solare e che agisce come uno scudo, proteggendo la Terra dalle radiazioni cosmiche.

Nel caso di HD 61005, l’interazione tra il vento stellare e la polvere e i gas più freddi del mezzo interstellare locale produce emissioni di raggi x che Chandra è riuscito a rilevare. Le osservazioni, combinate con i dati nell’infrarosso del telescopio spaziale Hubble, rivelano anche delle ‘ali’: residui di polvere rimasti dopo la formazione della stella, soprannominata ‘Falena’ per la somiglianza con l’insetto.

Questo ambiente offre agli astronomi l’opportunità di studiare una struttura che potrebbe somigliare a quella che circondava il Sole diversi miliardi di anni fa, aprendo una finestra sul passato, ma anche sul futuro del nostro Sistema Solare.