Il 18 febbraio 2021, il rover Perseverance di Nasa atterra su Marte nel cratere Jezero per cercare tracce di vita passata.
In 5 anni di missione il rover Nasa individua in rocce sedimentarie alcune molecole organiche complesse che rappresentano biofirme potenziali.
Perseverance è il primo rover a prelevare e sigillare campioni di roccia che verranno riportati sulla Terra da future missioni.
Il 3 aprile 2021 rilascia Ingenuity, il primo elicottero a volare su un altro pianeta, aprendo una nuova era nell’esplorazione robotica.
Il 20 aprile 2021 lo strumento Moxie a bordo di Perseverance produce per la prima volta ossigeno dall’atmosfera marziana.
Grazie alla guida autonoma AutoNav il 19 giugno 2025 il rover percorre 411 m in un solo giorno marziano, superando il record detenuto da Opportunity dal 2005.
A fine 2025 Perseverance completa il primo percorso su un altro pianeta pianificato dall’intelligenza artificiale senza alcun supporto umano dalla Terra.
Nei 5 anni di esplorazione di Marte Perseverance ha percorso circa 40 km e secondo i piani Nasa potrebbe toccare il record di 100 km entro fine missione.