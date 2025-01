👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Lo scorso 8 gennaio la sonda BepiColombo dell’Esa ha effettuato il sesto e ultimo flyby di Mercurio. Nel corso di questa manovra lo strumento italiano Isa (Italian Spring Accelerometer), sviluppato da Thales Alenia Space con il supporto dell’Inaf, ha misurato le vibrazioni della sonda in prossimità del pianeta. Il principale compito di Isa è di misurare con estrema precisione le accelerazioni subite dalla sonda, fornendo così dei dati fondamentali per studiare le forze non gravitazionali e migliorare la comprensione della dinamica orbitale attorno a Mercurio.

Queste vibrazioni sono state trasformate in suoni udibili dall’orecchio umano e il video realizzato dall’Esa comprende diverse tipologie di suoni: il ronzio di sottofondo prodotto dalla sonda, le vibrazioni dei pannelli solari e il movimento del vapore nei tubi termici. Il video mostra una simulazione accurata della traiettoria della sonda durante il flyby, realizzata con lo strumento di visualizzazione spaziale Spice-enhanced Cosmographia. L’inserto che appare nel video mostra scatti reali realizzati da una delle telecamere di monitoraggio di BepiColombo. L’obiettivo della missione è studiare l’origine di Mercurio e analizzarne diverse caratteristiche come la magnetosfera, la mesosfera e il campo magnetico, L’Agenzia Spaziale Italiana fornisce un contributo rilevante alla missione, con la responsabilità di 4 esperimenti sugli 11 presenti a bordo della sonda.

«Le misurazioni effettuate da Isa durante il sesto e ultimo flyby di Mercurio rappresentano un risultato scientifico significativo per il team dello strumento – afferma Raffaele Pepe, Responsabile Asi per le attività scientifiche degli strumenti Simbio-Sys, Isa e Phebus di BepiColombo – L’analisi di questi dati, unita al confronto con quelli raccolti durante i flyby precedenti, fornirà informazioni fondamentali per la calibrazione dello strumento, contribuendo a raggiungere la performance attesa per questo strumento e a garantire il successo della futura fase operativa della sonda BepiColombo in orbita attorno a Mercurio».