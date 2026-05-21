Muoversi sulla superficie di Marte è molto più difficile di quanto sembri. La sabbia soffice e i terreni instabili possono far slittare o affondare le ruote dei rover, con il rischio di compromettere il successo di intere missioni spaziali. Il rover della Nasa ‘Spirit’ è uno storico esempio: nel maggio 2009 rimase intrappolato sopra un accumulo di sabbia molto fine, che faceva slittare le ruote. I tentativi da terra per liberarlo durarono mesi e furono inutili, Spirit rimase bloccato fino alla fine della missione, a maggio 2010

Per cercare una soluzione sicura e affidabile, un gruppo di ricercatori tedeschi dell’Università di Würzburg e Brema ha pensato di prendere ispirazione dalla natura, studiando un animale del deserto del Sahara chiamato Scincus Scincus. Questa lucertola possiede una caratteristica unica: si sposta nella sabbia come se stesse nuotando, muovendosi come farebbe un pesce nell’acqua.

Analizzando i movimenti di questo rettile, detto anche ‘pesce della sabbia’, il team di scienziati ha progettato un rover sperimentale dotato di ruote diverse da quelle tradizionali. Non sono state pensate soltanto per rotolare sulla superficie, ma anche per interagire in modo efficiente con la sabbia, evitando di impantanarsi.

I test, dopo vari tentativi, sono stati un successo. Il rover è riuscito a procedere in modo stabile anche su terreni finemente sabbiosi, lasciando tracce ondulate molto simili a quelle generate dalla lucertola.

Si è proceduto per tentativi, i primi prototipi avevano le ruote troppo strette e pesanti, aumentando il rischio di affondamento. I ricercatori hanno quindi modificato il design rendendole più larghe e leggere, riuscendo a migliorare stabilità e controllo.

Il progetto ora punta anche allo sviluppo di software intelligenti capaci di adattare automaticamente il movimento del rover in base al terreno.

L’obiettivo finale è realizzare veicoli sempre più efficienti e adatti all’esplorazione di Marte…anche sfruttando soluzioni che la natura, sulla Terra, ha perfezionato in milioni di anni di evoluzione.

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