La Nasa ha annunciato un accordo con Vast per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Vast è un’azienda aerospaziale statunitense fondata nel 2021 con l’intento di “far crescere l’Umanità oltre il Sistema Solare” e costruire una propria stazione spaziale, chiamata Haven.

E così, dopo Axiom Space, anche Vast visiterà la Iss. «Le missioni private con astronauti rappresentano più di un semplice accesso alla Stazione Spaziale Internazionale: creano opportunità per nuove idee, aziende e capacità nell’orbita terrestre bassa e aprono le porte al futuro – ha dichiarato Jared Isaacman, amministratore della Nasa – Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Vast in questa crescente comunità di partner commerciali».

L’obiettivo della missione è acquisire conoscenze sull’infrastruttura e sui processi necessari per supportare le proprie missioni spaziali con equipaggio umano.

«Sfruttare la vita residua della Stazione Spaziale Internazionale con missioni commerciali con equipaggio basate sulla scienza e sulla ricerca è una parte fondamentale della transizione verso stazioni spaziali commerciali e del pieno sblocco dell’economia orbitale» ha detto Max Haot, amministratore delegato di Vast.

Vast arriverà sulla Iss nella seconda metà del 2027 per una missione di circa due settimane. L’azienda ha già lanciato un bando per proposte di ricerca, in particolare su biologia e biotecnologie, scienze fisiche, ricerche sull’essere umano e dimostrazioni tecnologiche.

Sarà la sesta missione privata sul laboratorio orbitante. Axiom Space sta infatti preparando la quinta.

Nel 2025 Vast aveva già lanciato con SpaceX una piccola navicella, la Haven Demo, un test per preparare moduli abitabili e consentire la presenza umana permanente entro il 2030.

Immagine di copertina: vista dalla Iss – Crediti: Nasa